Найти среднее арифметическое чисел 745, 321 и 656

Математика
Найти среднее арифметическое чисел 745, 321 и 656
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(745 + 321 + 656) : 3 = 1722 : 3 = 574 Ответ: 574.
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