Происхождение слов монета и рубль
Обществознание
Происхождение слов монета и рубль
Ответ(ы):
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Монетка-уменьшительно ласкательное слово монета монеты
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