Происхождение слов монета и рубль

Обществознание
Происхождение слов монета и рубль
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Гость:
Монетка-уменьшительно ласкательное слово монета монеты
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