Найдите уравнение касательной к графику функции : f(х)= х^2-4x-+3 а) в точке х1=3 б)в т??чке х2=1 Изобразить на графике . Помогите срочно!!!!!!

Алгебра

Найдите уравнение касательной к графику функции : f(х)= х^2-4x-+3 а) в точке х1=3 б)в т??чке х2=1 Изобразить на графике . Помогите срочно!!!!!!

Автор: Гость