Найдите уравнение касательной к графику функции : f(х)= х^2-4x-+3 а) в точке х1=3 б)в т??чке х2=1 Изобразить на графике . Помогите срочно!!!!!!
Алгебра
Найдите уравнение касательной к графику функции : f(х)= х^2-4x-+3 а) в точке х1=3 б)в т??чке х2=1 Изобразить на графике . Помогите срочно!!!!!!
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