Составить 5 предлажений с разными числительными
Русский язык
Составить 5 предлажений с разными числительными
Ответ(ы):
Гость:
1.Сегодня у моей младшей сестры пятый день рожденья. 2.Я сдала экзамены с первого раза. 3.Сегодня мой брат нашел пятнадцатую коллекционную монету. 4.Папа подарил мне третьего плюшевого мишку. 5.Через пять лет я сьехала от родителей.
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