Составить 5 предлажений с разными числительными

Гость: Гость:

1.Сегодня у моей младшей сестры пятый день рожденья. 2.Я сдала экзамены с первого раза. 3.Сегодня мой брат нашел пятнадцатую коллекционную монету. 4.Папа подарил мне третьего плюшевого мишку. 5.Через пять лет я сьехала от родителей.