Замени данные словочетания глаголом в неопределённой форме: Замечать что-либо, Сказать приятное, быстро двигаться, трястись от чего либо.

Русский язык

Замени данные словочетания глаголом в неопределённой форме: Замечать что-либо, Сказать приятное, быстро двигаться, трястись от чего либо.

Автор: Гость