Замени данные словочетания глаголом в неопределённой форме: Замечать что-либо, Сказать приятное, быстро двигаться, трястись от чего либо.
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Замени данные словочетания глаголом в неопределённой форме: Замечать что-либо, Сказать приятное, быстро двигаться, трястись от чего либо.
Ответ(ы):
Гость:
Быстро двигаться - бежать трястись от чего-либо - бояться сказать приятное - поблагодарить замечать что-либо - заметить
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