Помогите написать сочинение на тему "Красота - прекрасное качество
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему "Красота - прекрасное качество
Ответ(ы):
Гость:
О красоте написано немало великих произведений, о ней сказано много возвышенных слов. О ней говорят, спорят, мечтают. Ею восхищаются. Ее ищут порой на протяжении всей своей жизни. Потому что красота - это божественный дар, это волшебство, чудо, извечная тайна.Не случайно А. П. Чехов говорил: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо и одежда, и душа и мысли...» Человек должен стремиться к этой красоте, создавать ее внутри себя, в своей душе. Для этого он должен развивать свой ум, воспитывать в себе лучшие нравственные, духовные качества, заботиться о состоянии своего здоровья, о своей внешней привлекательности. И тогда он станет по-настоящему прекрасным человеком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Чему равно отношение путей, пройденных телом при свободном падении за две и за пять секунд после начала падения? А.2:5 Б.4:25 В.5:7 Г.25:49
Английский язык
Математика
После первого усовершенствования производительность станка возросла на 20%,а после второго-еще на 20%.На сколько процентов возросла производитель...