Помогите написать сочинение на тему "Красота - прекрасное качество

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О красоте написано немало великих произведений, о ней сказано много возвышенных слов. О ней говорят, спорят, мечтают. Ею восхищаются. Ее ищут порой на протяжении всей своей жизни. Потому что красота - это божественный дар, это волшебство, чудо, извечная тайна.Не случайно А. П. Чехов говорил: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо и одежда, и душа и мысли...» Человек должен стремиться к этой красоте, создавать ее внутри себя, в своей душе. Для этого он должен развивать свой ум, воспитывать в себе лучшие нравственные, духовные качества, заботиться о состоянии своего здоровья, о своей внешней привлекательности. И тогда он станет по-настоящему прекрасным человеком.