Востонови пословицы . ____________ сторона-мать,а ________-мачеха. _________слово лечит,а ________-калечит. _______дело лучше,_______безделья
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Востонови пословицы . ____________ сторона-мать,а ________-мачеха. _________слово лечит,а ________-калечит. _______дело лучше,_______безделья
Ответ(ы):
Гость:
Родимая сторона - мать, а чужая - мачеха. Доброе слово лечит, а злое - калечит. Маленькое дело лучше большого безделья.
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