Востонови пословицы . ____________ сторона-мать,а ________-мачеха. _________слово лечит,а ________-калечит. _______дело лучше,_______безделья

Русский язык
Востонови пословицы . ____________ сторона-мать,а ________-мачеха. _________слово лечит,а ________-калечит. _______дело лучше,_______безделья
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Родимая сторона - мать, а чужая - мачеха. Доброе слово лечит, а злое - калечит. Маленькое дело лучше большого безделья.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите, пожалуйста! Сочините рассказ на тему : " как я однажды помогал маме" .По плану: 1.Воскрестное утро 2.банка варенья в шкафу 3.банк...
Ответить
Математика
В четырех ящиках упаковано 32 банки сока сколько таких же ящиков нужно взять чтобы упаковать 24 банки сока
Ответить
Математика
В прошлом месяце цена товара состовляла 90. руб теперь она понизилась на 3 десятой этой суммы какова теперь цена товара
Ответить
Алгебра
Найдите производную функции в точке х0: y=x`4 x0=-1
Ответить
Русский язык
Укажи разряд числительных. Первое,полтора,седьмого,восемнадцать, одну третью
Ответить