Чему равно отношение путей, пройденных телом при свободном падении за две и за пять секунд после начала падения? А.2:5 Б.4:25 В.5:7 Г.25:49
Физика
Чему равно отношение путей, пройденных телом при свободном падении за две и за пять секунд после начала падения? А.2:5 Б.4:25 В.5:7 Г.25:49
Ответ(ы):
Гость:
H = gt²/2 То есть пути будут относиться как КВАДРАТЫ времён падения. 2²/5² = 4:25 Ответ Б. 4:25
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