Чему равно отношение путей, пройденных телом при свободном падении за две и за пять секунд после начала падения? А.2:5 Б.4:25 В.5:7 Г.25:49

Физика

Чему равно отношение путей, пройденных телом при свободном падении за две и за пять секунд после начала падения? А.2:5 Б.4:25 В.5:7 Г.25:49

Автор: Гость