Придумайте по 3 примера достоверных, невозможных событий,а также событий, о которых нельзя сказать, что они обязательно произойдут
Математика
Придумайте по 3 примера достоверных, невозможных событий,а также событий, о которых нельзя сказать, что они обязательно произойдут
Ответ(ы):
Гость:
Достоверные - мама старше своих детей, учебный год обязательно закончится, после ночи всегда бывает утро. невозможные - у меня 3 руки, пингвины летают, солнце кружится вокруг земли возможные - завтра будет дождь, через 3 дня произойдет извержение вулкана, кошка родит 2 котят
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