Поставь знак ударенение. дождь .дождя.трава.травы.росой росы лиса лисы леса .лес трава травы река реки слова слово

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Поставь знак ударенение. дождь .дождя.трава.травы.росой росы лиса лисы леса .лес трава травы река реки слова слово
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гласная под ударением будет большой. дОждь, дождЯ, травА, трАвы, росОй, росЫ, лисА, лИсы, лесА, лЕс, рекА, рЕки, словА, слОво.
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