Является ли число 2корнем уравнения -3х²-5х+2равно 0
Алгебра
Является ли число 2корнем уравнения -3х²-5х+2равно 0
Ответ(ы):
Гость:
Д=25+4*3*2=25+24=49 х1=5+7-6=-126=-2 х2=5-7-6=-2-6=13 Ответ: нет, не является.
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