Назови живые и неживые предметы на рисунках и в твоём окружении какие изних похож?? почему мы относим дерево к живым организмам а поезд к неживым предметам
Окружающий мир
Назови живые и неживые предметы на рисунках и в твоём окружении какие изних похож?? почему мы относим дерево к живым организмам а поезд к неживым предметам
Ответ(ы):
Гость:
Дерево-живой организм, так как оно может засохнуть, завять и т.д., оно делает это САМО. Поезд же неживой, так как он не делает ничего сам, им УПРАВЛЯЮТ надеюсь тебе это как то поможет
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