Почему на юго западном побережье Африки,Южной Америки и Австралии формируются бе??еговые пустыни?ПрОшУ пОмОгИтЕ!!!!!

География
Почему на юго западном побережье Африки,Южной Америки и Австралии формируются бе??еговые пустыни?ПрОшУ пОмОгИтЕ!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причина - вдоль берегов проходят холодные течения.
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