Почему на юго западном побережье Африки,Южной Америки и Австралии формируются бе??еговые пустыни?ПрОшУ пОмОгИтЕ!!!!!
География
Почему на юго западном побережье Африки,Южной Америки и Австралии формируются бе??еговые пустыни?ПрОшУ пОмОгИтЕ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причина - вдоль берегов проходят холодные течения.
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