Почему на юго западном побережье Африки,Южной Америки и Австралии формируются бе??еговые пустыни?ПрОшУ пОмОгИтЕ!!!!!

География

Почему на юго западном побережье Африки,Южной Америки и Австралии формируются бе??еговые пустыни?ПрОшУ пОмОгИтЕ!!!!!

Автор: Гость