Почему начало 17 века называют смутным временем

Окружающий мир
Почему начало 17 века называют смутным временем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что в это время велась постоянная борьба за власть, сопровождающаяся сменой династий, интервенциями и другими потрясениями.
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