Почему наряду с пищеварительными ферментами железы выделяют соляную кислоту?
Биология
Почему наряду с пищеварительными ферментами железы выделяют соляную кислоту?
Ответ(ы):
Гость:
Поддержание кислотно-щелочного баланса
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