Почему наряду с пищеварительными ферментами железы выделяют соляную кислоту?

Биология
Почему наряду с пищеварительными ферментами железы выделяют соляную кислоту?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поддержание кислотно-щелочного баланса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Плизззз помогитеееееее. помогитттттеееее
Ответить
Алгебра
Найти стационарные точки функции, точки экстремумов и экстремумы функции, промеж??тки возрастания и убывания функции f(x)=sinx*cosx
Ответить
Математика
Помогите. Заполните пустые клетки таблицы Частное Дробь Делимое Делитель Числитель Знаменатель 5:8 7/3 14 5 14
Ответить
Математика
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧИ 18 ВЕКА С ОТВЕТАМИ
Ответить
Химия
Реакция горение спички
Ответить