Почему не меняется последний согласный звук в словах дома-дом,столы-стол, моторы-мотор

Русский язык
Почему не меняется последний согласный звук в словах дома-дом,столы-стол, моторы-мотор
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Автор: Гость
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Гость:
Вроде потому-что он находиться в  корне слова и поэтому остается неизменным
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