Почему не меняется последний согласный звук в словах дома-дом,столы-стол, моторы-мотор
Русский язык
Почему не меняется последний согласный звук в словах дома-дом,столы-стол, моторы-мотор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде потому-что он находиться в корне слова и поэтому остается неизменным
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