Решить уравнения(заранее спасибо.): 24x-16x+32x=800 ---------------------------- 25*(202-b)=2575 _________________________________ Вычислить удобным способом : 25-98*4 2*59*50 37*54+54*63

Гость: Гость:

24x - 16x +32x =800 40x=800 x=800:40 х= 20 проверим: 24*20 - 16*20 +32*20 = 800 20 * (24 -16 +32)=800 20*40=800 800=800 25*(202-b) = 2575 202-b= 2575 :25 202 -b= 103 b= 202-103 b=99 проверим: 25 *( 202-99) = 2575 25 * 103 = 2575 2575=2575 25 - 98*4 = 25 - (100-2)*4 = 25- (100*4 -2*4) = = 25- (400 - 8) = 25 - 392=- (392-25) = - 367 или всё же в примере знак умножения : 25 * 98 *4 = 98 * (25*4) = 98*100 = 9800 2*59*50= 59*(2*50) = 59*100=5900 37*54 + 54*63 = 54*(37+63) = 54*100=5400