Почему теплокровные животные легче переносят низкую внешнюю температуру,чем выс??кую?Привидите несколько вариантов ответа....

Биология
Почему теплокровные животные легче переносят низкую внешнюю температуру,чем выс??кую?Привидите несколько вариантов ответа....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплокровные животные легче переносят низкую внешнюю температуру,чем высокую, потому что при высоких температурах кровь становится гуще и хуже транспортирует кислород к органам и тканям.
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