Помогите!! Помогите придумать вопросы по теме "Санкт-Петербург-город науки"
История
Помогите!! Помогите придумать вопросы по теме "Санкт-Петербург-город науки"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Кем и в каком году был основан Санкт-Петербург? Я даже не знаю...Наверняка вы проходили Питер и почему он город науки...Ну короче что-то проходили, а так, сложно придумать вопросы без нужного материала
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