В какую страну путешествовал Марко Поло?

География
В какую страну путешествовал Марко Поло?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центральная Азия,Индия 
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