Начертите прямую.Обозначьте ее буквой b .отметьте на ней точки A.B.C.D так,чтобы AB=BC=CD=2см.Проведите прямые,проходящие через эти точки и перпендикулярные прямой b.
Геометрия
Начертите прямую.Обозначьте ее буквой b .отметьте на ней точки A.B.C.D так,чтобы AB=BC=CD=2см.Проведите прямые,проходящие через эти точки и перпендикулярные прямой b.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же легко. Пенпедикуляры -2 отрезка, угол между которыми равен 90°.
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