Начертите прямую.Обозначьте ее буквой b .отметьте на ней точки A.B.C.D так,чтобы AB=BC=CD=2см.Проведите прямые,проходящие через эти точки и перпендикулярные прямой b.

Геометрия

Начертите прямую.Обозначьте ее буквой b .отметьте на ней точки A.B.C.D так,чтобы AB=BC=CD=2см.Проведите прямые,проходящие через эти точки и перпендикулярные прямой b.

Автор: Гость