Мені треба допомога написати слова в яких є всі члени реченнь

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Мені треба допомога написати слова в яких є всі члени реченнь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) О 3 год я маю йти на спортивні танці О 3 год(числівник я(іменник) йти(дієслово) спортивні(прикметник)
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