Для записи сообщении использовался 256 символьный алфавит все сообщении содержит 80 байтов информации сколько символов в сообщении
Информатика
Для записи сообщении использовался 256 символьный алфавит все сообщении содержит 80 байтов информации сколько символов в сообщении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В N бит можно закодировать 2^N символов, символов 256, значит 2^8, то есть под каждый символ 8 бит = 1 байт 80 байт/1 байт = 80 символов Ответ: 80
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