Помогите решить задачу На ремонт школы нужно 120 банок белойми коричневой краски п?? 2 банки белой и 4 коричневой для каждого класса.Сколько банок каждой краски было куплено?

Математика
Помогите решить задачу На ремонт школы нужно 120 банок белойми коричневой краски п?? 2 банки белой и 4 коричневой для каждого класса.Сколько банок каждой краски было куплено?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/(2+4)=20 классов было. 1)20•2=40 белой. 2)20•4=80 каричневой
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