Помогите решить задачу На ремонт школы нужно 120 банок белойми коричневой краски п?? 2 банки белой и 4 коричневой для каждого класса.Сколько банок каждой краски было куплено?

Математика

Помогите решить задачу На ремонт школы нужно 120 банок белойми коричневой краски п?? 2 банки белой и 4 коричневой для каждого класса.Сколько банок каждой краски было куплено?

Автор: Гость