Занятый , взятый , добытый , набранный
Физика
Занятый , взятый , добытый , набранный
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Занятый - взятый Добытый - Набранный
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