Задание 1. Напишите характеристику музыкального образа к одному из фрагментов. 1. М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 2. М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». Задан...

Музыка
Задание 1. Напишите характеристику музыкального образа к одному из фрагментов. 1. М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 2. М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». Задание 2. Зависит ли восприятие слушателями музыкального образа от мастерства исполнителя? Насколько зависит от исполнителя восприятие слушателями музыки, и понимание музыкального образа? Задание 3. Интересные факты из жизни Ф.И. Шаляпина. Задание 4. 1. Написать определения , что такое обряд, обычай. 2. Перечислите виды. 3. Рассказать об одном из обрядов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искусственный обряд навальг,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Для записи сообщении использовался 256 символьный алфавит все сообщении содержит 80 байтов информации сколько символов в сообщении
Ответить
Математика
Помогите решить задачу На ремонт школы нужно 120 банок белойми коричневой краски п?? 2 банки белой и 4 коричневой для каждого класса.Сколько банок ...
Ответить
Английский язык
My tree house, In my tree, There are lots of colours for you to see! Red and yellow, Green and blue! Lots of colours For me and you!...
Ответить
Математика
(х-506)+215=429 (у-164)+308=500 (942-а)-126=254 (801-b)-224=368
Ответить
Математика
Отрезок длиной 16 см разделили на четыре отрезка. Расстояние между серединами средних отрезков равно 4 см. Найдите расстояние между серединами край...
Ответить