Задание 1. Напишите характеристику музыкального образа к одному из фрагментов. 1. М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 2. М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». Задан...
Музыка
Задание 1. Напишите характеристику музыкального образа к одному из фрагментов. 1. М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 2. М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». Задание 2. Зависит ли восприятие слушателями музыкального образа от мастерства исполнителя? Насколько зависит от исполнителя восприятие слушателями музыки, и понимание музыкального образа? Задание 3. Интересные факты из жизни Ф.И. Шаляпина. Задание 4. 1. Написать определения , что такое обряд, обычай. 2. Перечислите виды. 3. Рассказать об одном из обрядов.
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Гость:
Искусственный обряд навальг,
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