Напишите уравнения электролитической диссоциации Гидроксида калия и нитрата меди (II)

Химия
Напишите уравнения электролитической диссоциации Гидроксида калия и нитрата меди (II)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KOH = K(+) + OH(-)Cu(NO3)2 = Cu(+2) + 2NO3(-)Диссоциация процесс обратимый

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