1. Сколько бит информации содержит сообщение о том, что на экзамене ученик вытянул билет №14, а всего экзаменационных билетов было 32? 2. При угадывании целого числа из интервала от 10 до N получено 7 бит информации. Укажите ...
Информатика
1. Сколько бит информации содержит сообщение о том, что на экзамене ученик вытянул билет №14, а всего экзаменационных билетов было 32? 2. При угадывании целого числа из интервала от 10 до N получено 7 бит информации. Укажите максимально возможное значение N. 3. В корзине лежат шары. Все разного цвета. Сообщение о том, что достали синий шар, несёт 5 бит информации. Сколько всего шаров было в корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять шаров были карзине
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