1. Сколько бит информации содержит сообщение о том, что на экзамене ученик вытянул билет №14, а всего экзаменационных билетов было 32? 2. При угадывании целого числа из интервала от 10 до N получено 7 бит информации. Укажите ...

Информатика

1. Сколько бит информации содержит сообщение о том, что на экзамене ученик вытянул билет №14, а всего экзаменационных билетов было 32? 2. При угадывании целого числа из интервала от 10 до N получено 7 бит информации. Укажите максимально возможное значение N. 3. В корзине лежат шары. Все разного цвета. Сообщение о том, что достали синий шар, несёт 5 бит информации. Сколько всего шаров было в корзине?

Автор: Гость