Расположите события в хронологической последовательности: а) начало ледникового периода б) покорение огня в) начало переселения людей из Африки в Европу и Азию г) появление человека умелого д) возникновение земледелия

История

Расположите события в хронологической последовательности: а) начало ледникового периода б) покорение огня в) начало переселения людей из Африки в Европу и Азию г) появление человека умелого д) возникновение земледелия

Автор: Гость