Расположите события в хронологической последовательности: а) начало ледникового периода б) покорение огня в) начало переселения людей из Африки в Европу и Азию г) появление человека умелого д) возникновение земледелия

История
Расположите события в хронологической последовательности: а) начало ледникового периода б) покорение огня в) начало переселения людей из Африки в Европу и Азию г) появление человека умелого д) возникновение земледелия
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