Дописать уравнение CH3-CH=CH-CH3+CL2
Химия
Дописать уравнение CH3-CH=CH-CH3+CL2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2=CH2+CL2 это окончательное уравнение
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