Катер прошел 3 часа по течению реки и 2 часа против течения весь путь составил 152 км найдите скорость катера катера если скорость течения реки 2 км/ч

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Катер прошел 3 часа по течению реки и 2 часа против течения весь путь составил 152 км найдите скорость катера катера если скорость течения реки 2 км/ч

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