Катер прошел 3 часа по течению реки и 2 часа против течения весь путь составил 152 км найдите скорость катера катера если скорость течения реки 2 км/ч
Алгебра
Катер прошел 3 часа по течению реки и 2 часа против течения весь путь составил 152 км найдите скорость катера катера если скорость течения реки 2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V-x 3(x+2)+2(x-2)=152 3x+6+2x-4=152 5x=152+2 5x=154:5 x=30,8
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