Текст на анг. любимое блюдо помогите пожалуста
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Текст на анг. любимое блюдо помогите пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My mom likes to cook borsch and a vegetable soup, they became my favorite dishes since I was a child. Моя мама любит готовить борщ и овощной суп, они стали моей любимой едой с тех пор, как я был ребенком.
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