Для защиты почвы на полях необходимо: a)вносит большое количество ядохимикатов и удобрений. б)использовать для обработки почвы тяжёлую технику. в)проводить снегозадержание, сажать полезащитные лесополосы.

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Для защиты почвы на полях необходимо: a)вносит большое количество ядохимикатов и удобрений. б)использовать для обработки почвы тяжёлую технику. в)проводить снегозадержание, сажать полезащитные лесополосы.

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