Почему Гусиное горло оказалась в главе О настоящем и ненастоящем богатстве

Литература
Почему Гусиное горло оказалась в главе О настоящем и ненастоящем богатстве
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Гость:
Гусиное горло,Как говорил родственник александра пушкина сергей пушкин валерьевич,что гусиное горло равносильно собачьему сердечку,правоведно любви и ласки предорожному бойцу русской культуры речи,это и есть настоящее богатство,а ненасточщее в том,что казанский избранник Винлез 2 не любил свою мать,и изменил ей в 2 соучастии лермонтова
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