Почему Гусиное горло оказалась в главе О настоящем и ненастоящем богатстве
Литература
Почему Гусиное горло оказалась в главе О настоящем и ненастоящем богатстве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусиное горло,Как говорил родственник александра пушкина сергей пушкин валерьевич,что гусиное горло равносильно собачьему сердечку,правоведно любви и ласки предорожному бойцу русской культуры речи,это и есть настоящее богатство,а ненасточщее в том,что казанский избранник Винлез 2 не любил свою мать,и изменил ей в 2 соучастии лермонтова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Английский язык