Шуметь шум шумный шумно какие производные а какие исходные
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Шуметь шум шумный шумно какие производные а какие исходные
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Производные: шум, шуметь Исходные: шумный, шумно
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