Помогите 260 даю 10 баллов

Математика
Помогите 260 даю 10 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,95+ 0,85=1,8л.-в двухлитровый бидон б) 1,85+1,75=3,6 л. -в четырехлитровый бидон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Шуметь шум шумный шумно какие производные а какие исходные
Ответить
Биология
Почему теплокровные животные легче переносят низкую внешнюю температуру,чем выс??кую?Привидите несколько вариантов ответа....
Ответить
История
Помогите!! Помогите придумать вопросы по теме "Санкт-Петербург-город науки"
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ КОРОТКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ( РАССКАЗ, СКАЗКА, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПЕСЕНКА, АНЕКДОТ) ПРО ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО.
Ответить
Литература
Почему Гусиное горло оказалась в главе О настоящем и ненастоящем богатстве
Ответить