Помогите 260 даю 10 баллов
Математика
Помогите 260 даю 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,95+ 0,85=1,8л.-в двухлитровый бидон б) 1,85+1,75=3,6 л. -в четырехлитровый бидон
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