Переведите бесконечную периодическую десятичную дробь в обыкновенную 0, (2)
Математика
Переведите бесконечную периодическую десятичную дробь в обыкновенную 0, (2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/10 или 1/5 если сократить
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