Переведите бесконечную периодическую десятичную дробь в обыкновенную 0, (2)

Математика
Переведите бесконечную периодическую десятичную дробь в обыкновенную 0, (2)
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Гость:
2/10 или 1/5 если сократить
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