Почему памятник И.Грозному ставят только в наше время а в то время когда он правил нет?

Гость: Гость:

Ваш вопрос сам в себе содержит ответ: памятники Ивану Грозному не ставят, потому что это ненормально. С какой стати было ставить тирану памятники? Мы живем во времена тирании? Возведение таких монументов противоестественно. Очевидно, Грозный не попадает под определение христианина и благодетеля. Даже если рассматривать его как личность драматическую и трагическую, нельзя отменить того, что он сам признавал собственную жестокость, что он убийца и повинен во всех грехах. Думаю, в Орле решили поставить памятник Ивану Грозному ровно по тем же причинам, по которым ставятся памятники Сталину. Если говорить о том, как исторически относились к подобным инициативам, то мне вспоминается идея канонизации Ивана Грозного — она была предложена примерно десять лет назад. Некоторые «знатоки» предлагали рассмотреть личность этого монарха с точки зрения его «святости», но тогда церковь не согласилась даже рассматривать этот вопрос. Сегодняшнее государство мало чем отличается от варианта, который предлагал Грозный. Сейчас идеология — в культе величия. Там, где есть величие государства, там и будем ставить памятники. Памятник, собственно, не Грозному ставят, а величию государства. В этом и вся подоплека этого мероприятия. Это насаждается сверху вниз прямо, окольными путями или вообще исподтишка. Достаточно намекнуть губернатору, и он предложит тебе десять памятников Ивану Грозному просто потому, что не хочет терять свое место. В том, что памятник собираются воздвигнуть на пожертвования граждан, нет ничего удивительного. Государство разгадало формулу власти: делай что хочется и никакого сопротивления не будет. Надо собирать на этот памятник — будут собирать. Такие памятники — это все печальные симптомы болезни, которой болеет вся страна. Возвращение к таким вещам, в таком виде — это демонстрация возвращения ко всему самому худшему.