Почему Пьер вызвал Долохова на дуэль? а) стремился защитить поруганную честь жен?? б) боялся показаться смешным в глазах света в) в гневе принял опрометчивое решение г) отстаивал своё человеческое достоинство

Литература

Почему Пьер вызвал Долохова на дуэль? а) стремился защитить поруганную честь жен?? б) боялся показаться смешным в глазах света в) в гневе принял опрометчивое решение г) отстаивал своё человеческое достоинство

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