Почему Пьер вызвал Долохова на дуэль? а) стремился защитить поруганную честь жен?? б) боялся показаться смешным в глазах света в) в гневе принял опрометчивое решение г) отстаивал своё человеческое достоинство
Литература
Почему Пьер вызвал Долохова на дуэль? а) стремился защитить поруганную честь жен?? б) боялся показаться смешным в глазах света в) в гневе принял опрометчивое решение г) отстаивал своё человеческое достоинство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б б б б б б однозначно б
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