Почему пишется в словах две н? Каменный, проторённый, деревянный, привязанный, ве??ь ценна, раненный (в руку). Почему пишется одна н? Льняной, ветреный день, проверена, раненый офицер, серебряный.
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Почему пишется в словах две н? Каменный, проторённый, деревянный, привязанный, ве??ь ценна, раненный (в руку). Почему пишется одна н? Льняной, ветреный день, проверена, раненый офицер, серебряный.
Ответ(ы) на вопрос:
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Каменный - корень камен, суффикс -н-, Проторённый - суффикс енн, Деревянный - исключение,
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