Почему пишется в словах две н? Каменный, проторённый, деревянный, привязанный, ве??ь ценна, раненный (в руку). Почему пишется одна н? Льняной, ветреный день, проверена, раненый офицер, серебряный.

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Почему пишется в словах две н? Каменный, проторённый, деревянный, привязанный, ве??ь ценна, раненный (в руку). Почему пишется одна н? Льняной, ветреный день, проверена, раненый офицер, серебряный.

Автор: Гость