Почему появились еретические учения?К чему стремились их создатели?
История
Почему появились еретические учения?К чему стремились их создатели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ереси (еретические учения) происходят по причине сознательного отклонения от религиозного учения в силу различного толкования религиозных книг. Создатели ересей стремились к улучшению религиозного учения, зачастую к его упрощению, формированию другого подхода к религиозному учению. В действительности, некоторые ереси несли рациональные и полезные идеи, но воспринимались враждебно официальной церковью скорее по причине ущемления интересов самих церковников, нежели по причине вреда для верующих.
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