разбор слова как части речи слово в пустую.Пожалуйста помогите быстро .Зарание сп??сибо!
Математика
разбор слова как части речи слово в пустую.Пожалуйста помогите быстро .Зарание сп??сибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустую?какую?прилаг.ж.р,ед.ч,В.п.определение
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