Решите пж с остатком 83056 : 40, 48179 : 80, 80630 : 200, 216349 : 700 в столбик
Математика
Решите пж с остатком 83056 : 40, 48179 : 80, 80630 : 200, 216349 : 700 в столбик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)83056:40=2076(ост 14) 2)48179:80=602(ост 19) 3)80630:200=403(ост 30) 4)216349:700=309(ост 49)
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