В 2 коробки разложили 10 кг конфет.В первую положили 5/8 всего веса конфет.Сколько ко??фет положили во 2 коробку? решите задачу 2 способами

Математика

В 2 коробки разложили 10 кг конфет.В первую положили 5/8 всего веса конфет.Сколько ко??фет положили во 2 коробку? решите задачу 2 способами

Автор: Гость