В 2 коробки разложили 10 кг конфет.В первую положили 5/8 всего веса конфет.Сколько ко??фет положили во 2 коробку? решите задачу 2 способами
Математика
В 2 коробки разложили 10 кг конфет.В первую положили 5/8 всего веса конфет.Сколько ко??фет положили во 2 коробку? решите задачу 2 способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 10*5/8=6,25кг-положили в 1 10-6,25=3,75кг-во 2 2 1-5/8=3/8 положили во 2 10*3/8=3,75кг во 2 коробке
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