У Веры 14 руб, а у Светы 21 руб. Сколько кг конфет они смогут купить , если 1 кг стоит 7 руб?

Математика

У Веры 14 руб, а у Светы 21 руб. Сколько кг конфет они смогут купить , если 1 кг стоит 7 руб?

Автор: Гость