У Веры 14 руб, а у Светы 21 руб. Сколько кг конфет они смогут купить , если 1 кг стоит 7 руб?
Математика
У Веры 14 руб, а у Светы 21 руб. Сколько кг конфет они смогут купить , если 1 кг стоит 7 руб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 21 + 14 = 35 2) 35 : 7 = 5 кг
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