Запишите логическое выражение, истинное при выполнении указанного условия и ложное в противном случае: а) х принадлежит отрезку [0,1] б) х лежит вне отрезка [0,1] в) каждое из чисел х, у положительно; г) хотя бы одно из чис...

Информатика
Запишите логическое выражение, истинное при выполнении указанного условия и ложное в противном случае: а) х принадлежит отрезку [0,1] б) х лежит вне отрезка [0,1] в) каждое из чисел х, у положительно; г) хотя бы одно из чисел х,у положительно д) ни одно из чисел х,у не является положительным е) только одно из чисел х,у положительно. Помогите пожжжж
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (x>=0) and (x<=1) б) (x<0)or(x>1) в) (x>0)and(y>0) г) (x>0)or(y>o) д) (x<=0)and(y<=0) е) (x>0)and(y<0) or (x<0)and(y>0) 
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