Запишите логическое выражение, истинное при выполнении указанного условия и ложное в противном случае: а) х принадлежит отрезку [0,1] б) х лежит вне отрезка [0,1] в) каждое из чисел х, у положительно; г) хотя бы одно из чис...

Информатика

Запишите логическое выражение, истинное при выполнении указанного условия и ложное в противном случае: а) х принадлежит отрезку [0,1] б) х лежит вне отрезка [0,1] в) каждое из чисел х, у положительно; г) хотя бы одно из чисел х,у положительно д) ни одно из чисел х,у не является положительным е) только одно из чисел х,у положительно. Помогите пожжжж

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