Фразиологизим со словом лебедь, лебединный
Литература
Фразиологизим со словом лебедь, лебединный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лебединая песня - в значении "последний красивый поступок".Лебедь, рак и щука - о разброде среди коллег, сотрудников.Умирающий лебедь - ироническое определение слабого человека или симулирующего болезнь и слабость.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите составить не менее 12 вопросов He is going to take part in the school football competition in September
Русский язык
РУССКИЙ ЯЗЫК СТР 20 ПОДПИШИ РИСУНКИ ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВАРНЫЕ СЛОВО НАРИСОВАН УЧЕНИК КН??ГА ДЕРЕВО .ПОЖАЛУСТА
Литература
Какие из перечисленных жанров относится к малым частям фольклора 1. Потешка 2.Пр??баутка 3.Сказка фольклорная 4.Загадка 5.Частушка
Математика