Фразиологизим со словом лебедь, лебединный

Литература
Фразиологизим со словом лебедь, лебединный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лебединая песня - в значении "последний красивый поступок".Лебедь, рак и щука - о разброде среди коллег, сотрудников.Умирающий лебедь - ироническое определение слабого человека или симулирующего болезнь и слабость.

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