Выполните разбор слов цветастым и посветил по составу
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Выполните разбор слов цветастым и посветил по составу
Ответ(ы) на вопрос:
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Цветастым:цвет-корень;а,ст-суффиксы;ым-окончание. Посветил:по-приставка;свет-корень;и,л-суффиксы.
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