Стоимость 3 коробок 1500тенге найти стоимость 6, коробок при одинаковой цене
Математика
Стоимость 3 коробок 1500тенге найти стоимость 6, коробок при одинаковой цене
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3000тенге!!!!1!1!1!1!1!1!
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