Помогите прошу дам 15 баллов
Биология
Помогите прошу дам 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 а 2 в 3 г 4 г 5 г 6 а 7 б 8 в 9 а 10 г 1 наука о лишайниках 2 организмы клетки которых имеют оформленное ядро 3 сожительство двух организмов разных видов, приносящее им взаимную пользу 4 род бактерий, формы палочки 5 не дифференцированные на клетки тела водорослей, грибов, лишайников и печеночных мхов 1 нет,меньше, около 8млн 2 да 3 нет 4 да 5 да 6 да 7 неверно 8 да 9 нет 10 да Паразиты — организмы, использующие другие организмы в качестве места обитания и источника пищи
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